"Nie poszło mi. Zadania były trudne". Pierwsze wrażenia po maturze z matematyki

Na rozwiązanie arkusza z matematyki maturzyści mieli 170 minut. Część z nich z sali wyszła znacznie wcześniej. Tak zrobiła Daria z Bytomia, i nie dlatego, że rozwiązała wszystkie zadania.

- Nie poszło mi. Zadania były trudne. Bardzo się zawiodłam. Mam obawy, że mogę nie zdać - mówi Interii maturzystka. Nie ukrywa: z matematyką od zawsze miała problem, jednak liczyła na łatwiejsze zadania. W jej ocenie poziom był wyższy, niż na maturze próbnej. Żałuje, że nie uczęszczała na korepetycje.

Co było na egzaminie w zadaniach otwartych? Daria wymienia: - Nierówność, ciąg arytmetyczny, trójkąt równoramienny. Najwyżej punktowane zadanie dotyczyło funkcji.

Matura z matematyki. "Matma mnie pokonała"

W sieci pojawia się wiele głosów maturzystów, którzy czują się podobnie, jak Daria.

Matura 2022. "Byłam przygotowana, napisałam bez problemu"

Są i tacy maturzyści, którym poszło dobrze i uważają, że egzamin był łatwy. Mówi nam o tym Damian Kubit z Krakowa: - Myślę, że w porównaniu do poprzednich lat, egzamin był łatwy. Liczę na 70 proc., a nawet specjalnie się nie uczyłem.

Damian zdaje tylko obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym. Dla maturzystów, którzy podejdą również do rozszerzenia, podstawa nie stanowiła żadnego problemu. - Większość zadań było prostych. Nad niektórymi trzeba było posiedzieć i pomyśleć. Nie sądzę, by coś mnie zaskoczyło. Byłam przygotowana, bo do matury rozwiązałam bardzo dużo zadań, przez co nie miałam większego problemu. Osobiście liczę na wynik powyżej 90 proc. - mówi Interii Gabriela Kwiatkowska z Włocławka.

Maturę na poziomie rozszerzonym zdawać będzie także Zuzanna. - Nie miałam z poziomem podstawowym problemu. Choć muszę przyznać, że spodziewałam się łatwiejszych zadań - komentuje nam maturzystka.

Matura z matematyki. Ile punktów trzeba zdobyć, aby zdać?

Na maturze z matematyki uczniowie musieli rozwiązać 28 zadań zamkniętych, każde za jeden punkt. Pozostałe zadania były otwarte. Łącznie maturzyści mogą zdobyć 45 punktów. Aby zdać podstawową maturę z matematyki, należy mieć minimum 13,5 punktu.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzony w środę 11 maja.

