Joanna Kılıç mieszka w Sivas w Turcji, w odległości około 330 kilometrów od Kahramanmaras i blisko 400 km od Gaziantep. Między innymi te miejscowości zostały zniszczone w wyniku potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło Turcję i Syrię w poniedziałek nad ranem. Wstrząsy pojawiły się również w Sivas.

Pierwszy z nich Joanna odczuła około godziny 4:20 nad ranem.

- Zaczęło "bujać" łóżkiem na prawo i lewo. Zamknięte w pokoju drzwi wydawały takie dźwięki, jakby do mieszkania wpadł silny wiatr - relacjonuje kobieta. Rodzina jeszcze wtedy nie zdecydowała się na ewakuację.

Reklama

Po południu, około godziny 13, pojawił się kolejny wstrząs. - Oglądaliśmy wiadomości dotyczące pierwszego trzęsienia ziemi. Telewizor przesunął się po szafce, mieszkanie zaczęło się kołysać. Mój mąż chwycił dziecko i pobiegliśmy do sypialni, tam ukryliśmy się obok szafy. Widziałam jak żyrandol "tańczy", a firanki ruszają się tak, jakby w domu był wielki przeciąg. To drugie trzęsienie trwało naprawdę długo, jak dla mnie całą wieczność - opowiada Polka.

Trzęsienie ziemi. Ukryli się w aucie. "Nie było mowy o spaniu"

Rodzina postanowiła opuścić mieszkanie. - Na siebie narzuciliśmy kurtki, do ręki wzięłam koc, buty mojego synka, telefon. Tyle. Chcieliśmy jak najszybciej wyjść z budynku - mówi kobieta. Ukryli się w samochodzie.

- Chcieliśmy pojechać jeszcze na stację benzynową, nie dało się - miasto było dosłownie zatkane. Wszyscy gdzieś jechali, a sprawy nie ułatwiał padający śnieg - mówi kobieta. Zostali więc na parkingu.

Mąż Joanny poszedł do sklepu kupić coś do jedzenia. - Mówił, że na miejscu była masa ludzi, a w piekarni ogromne kolejki. Czas oczekiwania na chleb wynosił od 40 minut do godziny, gdzie w normalnych warunkach dostaje się go maksymalnie po kilku minutach - opowiada.

Zdjęcie Parking przed blokiem Joanny / archiwum prywatne

- W aucie byliśmy od godziny 13:30 do rana, do godziny 8. Nie było mowy o spaniu, cały czas czuwaliśmy, raz na czas wychodziliśmy z auta, żeby pooddychać świeżym powietrzem, ale nie dało się na zewnątrz być długo, bo jest naprawdę zimno. Odczuwalna temperatura to -14 stopni Celsjusza - wskazuje kobieta. I dodaje, że wielu mieszkańców zrobiło podobnie jak jej rodzina. - Część osób poszło też przeczekać do meczetów lub szkół. To zazwyczaj niskie budynki, więc czuli się tam bezpieczniej - relacjonuje. Inni pojechali do swoich domów na wsi i tam spędzili noc.

We wtorek rano Joanna powiedziała do synka: - Chodź, wracamy do mieszkania. Ten odpowiedział: - Ale mamo, przecież jest trzęsienie ziemi. - Jeśli moje dziecko tak się przestraszyło, nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, jak wielką traumę będą miały dzieci, na oczach których zawaliły się ich domy i które być może straciły najbliższe im osoby - mówi kobieta.

Turcja. "Każdy ma obawę, że znów coś może się stać"

Mieszkańcy Sivas wrócili już do swoich mieszkań i domów. - Teraz wszystko powoli wraca do normy. Nie było żadnych przypadków zawaleń, jeden czy dwa bloki zostały ewakuowane. Mimo to każdy ma obawę, że znów coś może się stać - podkreśla kobieta.

Joanna już się przygotowała na wypadek kolejnych wstrząsów. - Jak tylko wróciliśmy do mieszkania spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy, wodę i suchy prowiant do plecaka - mówi.

- Staram się jakoś żyć dalej, chociaż jest to bardzo ciężkie, bo 300 kilometrów ode mnie dzieje się tragedia. Ludzie pod gruzami, bez jedzenia, prądu, wody, najpotrzebniejszych rzeczy do życia. Z przyjacielem mojego męża z Hatay nie ma kontaktu, kuzyn mojej teściowej zmarł pod gruzami, bo pomoc nie dotarła na czas - opowiada.

Teraz Polka planuje pomoc tym, którzy ocaleli. - Są różne zbiórki, pieniężne czy rzeczowe. Na pewno je wesprę - zapewnia.

Joanna liczy, że to już koniec i więcej wstrząsów nie będzie. - Po tym wszystkim zostanie w nas straszna trauma - podsumowuje.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Rośnie liczba ofiar

Liczba ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło w poniedziałek nad ranem Turcję i Syrię, przekroczyła już 11 tys. Warunki pracy ratowników są trudne. Nie pomaga też niska temperatura.

W akcji ratunkowej bierze udział 76 polskich strażaków z grupy "Husar". Polska ekipa została skierowana do miasta Adiyaman. Do tej pory udało im się uratować dziesięć osób.

Śmiertelne trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 1 / 8 Do co najmniej 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofalnego trzęsienia ziemi w Turcji - podały władze. W Syrii, według władz zginęło 237 osób. Rannych może być nawet ponad 1000. Źródło: AFP