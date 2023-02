Według najnowszych danych łączna liczba ofiar tragicznego trzęsienia ziemi na pograniczu turecko-syryjskim wyniosła już ponad 10 tys. - 8574 w Turcji i 2530 w Syrii, co daje sumę 11 104.

W swoim przemówieniu prezydent Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że pierwszego dnia państwo miało problemy z reagowaniem na skutki kataklizmu, lecz "teraz działanie służb wróciło do normalności" - donosi agencja Reutera. Dodał, że "nie pozwoli na to, by obywatele byli bezdomni, a władze państwowe zrobią wszystko, co konieczne", by zapewnić ludziom dach nad głową. Erdogan podkreślił, że "od teraz będzie tylko lepiej" oraz by wierzyć jedynie w oficjalne dane władz.

Służby ratownicze ostrzegają jednak, że w związku z trudnymi warunkami poszukiwawczymi oraz mroźną pogodą liczba ta może jeszcze znacznie wzrosnąć.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Ponad 10 tys. ofiar

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które w poniedziałek nad ranem uderzyło pogranicze turecko-syryjskie znajdowało się w prowincji Kahramanmaras w Turcji.

Niecałe 12 godzin później, kilkadziesiąt kilometrów na północ, miało miejsce drugie trzęsienie o sile 7,7 st. w skali Richtera. Później wystąpiła seria ponad 100 wstrząsów wtórnych, a ostatnie z nich odnotowano ok. godziny 9 czasu polskiego.