Francja: Papież Franciszek pojechał do Marsylii. Wielki entuzjazm na stadionie

- Byłam tu na wielu meczach, a wrzawa jaka teraz tu panuje , podobna jest do tego, co tu dzieje się przed ważnymi rozgrywkami. Ale przecież sam papież mówi, byśmy robili raban - powiedziała 20-letnia studentka Marie.

Msza papieża Franciszka na Velodrome. Tematem homilii migracja

Zwracając się do wiernych, papież mówił, że społeczeństwa są obecnie naznaczone "światowym sekularyzmem i pewną obojętnością religijną" . - Doświadczenie wiary rodzi przede wszystkim wstrząs wobec życia - wyjaśnił.

Jak dodał, jest to "przeciwieństwo serca powierzchownego, zimnego, przystosowanego do spokojnego życia".

- I na to wszystko, w naszym europejskim społeczeństwie, można zachorować: na cynizm, rozczarowanie, rezygnację, niepewność, ogólne uczucie smutku - ostrzegł papież.

Apel o otwartość wobec potrzebujących bliźnich

Franciszek apelował o otwartość wobec bliźnich i o to, by nie być obojętnym wobec ran tych, którzy są słabsi.

Wyraził przekonanie, że "życie Kościoła, Francji, Europy potrzebuje łaski wstrząsu, nowego zastrzyku wiary, miłości i nadziei" , odkrycia na nowo smaku zaangażowania na rzecz braterstwa. Homilię papież zakończył modlitwą do Matki Bożej, aby "czuwała nad Francją i całą Europą".

"Nie ustawajmy w modlitwie o umęczony naród ukraiński"

- Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy stracili życie w tej tragedii i we wszystkich aktach terrorystycznych popełnionych we Francji i we wszystkich częściach świata - mówił papież.