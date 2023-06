Żywioł pustoszy Haiti. Dramat tysięcy ludzi

Ulewne deszcze padające w weekend na Haiti wywołały rozległe powodzie, które zabiły co najmniej 15 osób. Zła pogoda przyczyniła się do osunięć ziemi. Ulewa spowodowała wylanie kilku rzek, co zmusiło lokalne władze do wprowadzenia środków nadzwyczajnych.

Zniszczone uprawy w regionach dotkniętych klęską głodu

Prawie 13 400 osób zostało ewakuowanych ze swoich domów, a dobytek 7400 rodzin został zniszczony przez żywioł. Deszcze spustoszyły także uprawy w dotkniętych przez klęskę głodu centralnych regionach Haiti.