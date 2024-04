Łotwa do 2026 roku chce wycofać naukę języka rosyjskiego ze szkół podstawowych. Decyzję w tej sprawie podejmie tamtejszy rząd. Zapowiedziane zmiany nie wszystkim przypadły do gustu. Do resortu edukacji wpłynęły protesty od osób prywatnych i przedstawicieli stowarzyszeń. Na Łotwie mieszka blisko 30 proc. ludności rosyjskiego pochodzenia.