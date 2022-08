Świat Nowa Zelandia: Szczątki w walizkach zakupionych na aukcji to szczątki dzieci

Z informacji uzyskanych przez amerykańską stację wynika, że kobieta przyleciała do Korei Południowej w 2018 r. Od tego momentu miała nie opuszczać terytorium kraju.

Według seulskiej policji kobieta ma podwójne obywatelstwo - koreańskie i nowozelandzkie. Nie ujawniono jednak jej imienia, nie wiadomo też, czy urodziła się w Korei Południowej. Jej dokładna lokalizacja nie jest znana.

Korea Południowa nie otworzyła własnego śledztwa w sprawie, ale współpracuje z policją z Nowej Zelandii przez Interpol. Na ten moment śledczy nie potwierdzają informacji uzyskanych przez CNN.

Zwłoki w walizkach. Były ukryte przez lata

Opinią publiczną w połowie sierpnia wstrząsnęła historia o makabrycznym znalezisku. Rodzina z Auckland wylicytowała na internetowej aukcji magazynowej walizki. Po ich otwarciu okazało się, że w środku znajdują się ludzkie zwłoki.

Wstępne wyniki sekcji wykazały, że szczątki należały do dzieci między 5 a 10 rokiem życia. Zwłoki przeleżały w walizkach 3-4 lata, co pokrywa się z ewentualną datą przyjazdu poszukiwanej kobiety do Seulu. Trwa ustalanie okoliczności śmierci ofiar.

Policja zapewnia, że rodzina, która kupiła walizki nie ma nic wspólnego ze śmiercią dzieci.