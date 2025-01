Zuckerberg idzie w ślady Muska. Duże zmiany na Facebooku i Instagramie

W związku z tym treści publikowane na Facebooku i Instagramie będą oceniane przez samych użytkowników w ramach systemu "Community Notes", podobnego do funkcji działającej na platformie X. To mechanizm oparty na aktywności członków społeczności, którzy mogą zgłaszać potencjalnie mylące informacje i dodawać do nich kontekst oraz wyjaśnienia. Meta planuje początkowo wprowadzić ten system w Stanach Zjednoczonych, z możliwością rozszerzenia go na inne kraje w przyszłości.

