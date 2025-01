Donald Trump odniósł się do środowych ataków w Nowym Orleanie i Las Vegas. "Nasz kraj to katastrofa i pośmiewisko" - napisał do zwolenników w sieci. Jego zdaniem do zamachów doprowadziła nieudolność obecnych władz USA, które mają skupiać się na krytykowaniu prezydenta elekta, a nie na wzmacnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego.