Został ułaskawiony, ale jego narzeczona nie. "Pogrążył ją"

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Raman Pratasiewicz został w tym tygodniu ułaskawiony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Decyzja ta była o tyle zaskakująca, że aby go zatrzymać i osądzić, Mińsk zmusił do lądowania samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna, co spotkało się z zarzutami o "powietrzne piractwo". Jak informuje nieoficjalnie niezależny portal śledczy Baza, Pratasiewicz zeznawał przeciwko swojej byłej narzeczonej, Sofii Sapiedze. Kobieta nadal odbywa karę.

Zdjęcie Raman Pratasiewicz i Sofia Sapiega / Baza / Telegram