We wtorek 27 żołnierzy zostało zatrzymanych przez żandarmerię po opuszczeniu stanowisk w objętych walkami wsiach Keseghe i Matembe. Usłyszeli kilka zarzutów, w tym ucieczki przed wrogiem, porzucenia amunicji, przyłapano ich też na kradzieży towarów ze sklepów w pobliskiej wiosce Alimbongo, wyliczał rzecznik Kalonji. Zatrzymano także żony czterech dezerterów , które pomagały w rabowaniu sklepów.

Demokratyczna Republika Konga. Najwyższy wymiar kary za ucieczkę z bola bitwy

To nie pierwsze najwyższe kary zasądzone w armii DRK. W maju na śmierć za tchórzostwo skazano ośmiu oficerów.

DRK zniosła w marcu moratorium na karę śmierci, tłumacząc to przypadkami zdrady i szpiegostwa w siłach zbrojnych. Trwający od kilkudziesięciu lat konflikt we wschodniej części DRK doprowadził do jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie.