Do zdarzenia w Szlezwiku-Holsztynie doszło 25 kwietnia, jednak dopiero teraz media w Niemczech zaczęły rozpisywać sie na temat "deszczu czarnych kamnieni".

Niemcy. Meteoryt wpał mu do ogródka

Wobec Mahmuta Sahina - 47-latka pracującego jako lakiernik proszkowy w jednej z firm w Elmshorn - kolejni kolekcjonerzy zaczęli wystosowywać coraz to nowe oferty w sprawie sprzedaży. Propozycje oscylowały wokół 200 tys. euro. Okazało się jednak, że jego wartość jest o wiele wyższa.

Meteoryt ma być największym, jaki do tej pory został znaleziony w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech. Obecnie znajduje się w sejfie, a udostępniany jest jedynie z wyjątkowych względów takich jak wystawy czy badania naukowe.

Mimo to Mahmut Sahin deklaruje, że nie chciałby, aby meteoryt zniknął ukryty w skrytce prywatnej osoby. - Każdy powinien móc to zobaczyć, ponieważ to część historii Szlezwiku-Holsztynu - mówi.