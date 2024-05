Znalazł kamień w swoim ogrodzie. To wyjątkowa skała sprzed setek lat

- Znalazłem kamień podczas prac w ogrodzie w czasie lockdownu w maju 2020 roku. Wpadł mi w oko, gdy oczyszczałem zarośniętą część ogrodu - wspomina Graham Senior. Skała o długości ok. 11 cm ma kilka poziomych nacięć wzdłuż boku. - Na początku myślałem, że to jakiś kalendarz - dodał mężczyzna.

Znalazł nietypowy kamień w ogrodzie. Skałą pochodzi sprzed 1600 lat

Zaintrygowany znaleziskiem postanowił sprawdzić, co tak naprawdę trafiło w jego ręce. Poczatkowo skontaktował się telefonicznie z urzędniczką ds. znalezisk w East Staffordshire i North West Midlands i przesłał zdjęcia kamienia. Teresa Gilmore udostępniła je Katherine Forsyth z Uniwersytetu w Glasgow, która potwierdziła, że nacięcia są pismem ogamicznym znanym w Wielkiej Brytanii jako ogham. Pochodzi ono z wczesnego języka irlandzkiego sprzed ponad 1600 lat. Reklama

Pismo ogamiczne było używane we wczesnym średniowieczu głównie do pisania we wczesnym języku irlandzkim. Składa się wyłącznie z równoległych linii ułożonych w grupy.

Niezwykły kamień trafił na wystawę w Anglii

Specjaliści odszyfrowali napis z kamienia. Brzmi on: MALDUMCAIL / S / LASS. Pierwsza część inskrypcji odnosi się do imienia i nazwiska osoby: Mael Dumcail. Druga część nie została jeszcze rozszyfrowana. Do tej pory znalezisko było badane, jednak - po czterech latach - zostało zaprezentowane szerszemu gronu odbiorców, ponieważ trafiło na wystawę w Herbert Art Gallery & Museum w Anglii.

- Byłem zachwycony, gdy Graham zaoferował przekazanie swojego niesamowitego znaleziska do muzeum, ponieważ rzadko zdarza się, aby ktoś w okolicy znalazł coś o takim znaczeniu - powiedział Ali Wells kurator w Herbert Art Gallery and Museum. Kamień będzie dostępny do 27 kwietnia 2025 roku na wystawie zatytułowanej "Collecting Coventry".

Co ciekawe, podczas tegorocznego konkursu Eurowizji piosenkarka reprezentująca Irlandię miała na twarzy namalowane właśnie symbole z pisma ogamicznego. "Fani Eurowizji! Zastanawiasz się, co jest napisane na twarzy Bambie Thug? Nazywa się Ogham! Unikalny system pisma pochodzący z Irlandii" - czytamy w poście zachęcającym do odwiedzenia muzeum i zobaczenia kamienia. Reklama

Źródło: Yahoo, Herbert Art Gallery & Museum

---

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!