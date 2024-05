Choć Stonehenge wciąż pozostaje tajemnicą, to badaczom udało się ustalić, że niezwykły krąg jest ustawiony tak, by wskazywać wschód słońca podczas przesilenia letniego i zachód podczas przesilenia zimowego. Teraz naukowcy chcą zbadać, czy budowla ma taki sam związek z Księżycem, a dokładnie ze zjawiskiem astronomicznym, które zdarza się co blisko 20 lat. Ta wyjątkowa sytuacja będzie miała miejsce jeszcze w 2024 roku.