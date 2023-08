Zmierzali na wakacje. Ich samolot wleciał nad ogarniętą wojną Ukrainę

Samolot pasażerski tureckich linii lotniczych znalazł się 25 lipca w zamkniętej przestrzeni powietrznej pogrążonej w wojnie Ukrainy po tym, jak opuścił terytorium Węgier. Maszyna zniknęła z ukraińskiego nieba dopiero, gdy wleciała nad Rumunię. Samolot miał zboczyć z trasy lotu, by uniknąć burzy. Media donoszą, że znajdujący się na pokładzie pasażerowie, zmierzający na wakacje, mieli nie wiedzieć, że doszło do takiego incydentu. Linie lotnicze nie przyznają wprost, że do takiego błędu doszło, ale deklarują "aktywne działania", by podobne sytuacje się już nie zdarzały.