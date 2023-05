Zmiany na Kremlu. Jewgienij Prigożyn kpi z zapowiedzi "zamachu stanu"

"Kucharz Putina" Jewgienij Prigożyn w swoim przekazie podkreślił, że nie jest prawdą jakoby jego grupa najemników szykowała się do przejęcia władzy w Federacji Rosyjskiej.

Zdaniem Prigożyna jakiekolwiek zbrojne obalenie władzy może być przeprowadzane przez wojsko danego kraju.

"Aby przeprowadzić zamach stanu lub wojskowy zamach stanu, nie trzeba dużej liczby uzbrojonych ludzi, ale z reguły zamachów dokonuje wojsko, jakaś część armii, która się oderwała. Grupa Wagnera nie jest armią" - czytamy we wpisie.

Reklama

"Po drugie, mamy pełen szacunku stosunek do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina" - dodano.

Wojna domowa w Rosji

Temat zbrojnego przejęcia władzy wywołał Igor Girkin. W jednym ze swoich przemówień separatysta zapowiedział bunt na Kremlu, który wywołają najemnicy z Grupy Wagnera.

- Jewgienij Prigożyn faktycznie wypowiedział wojnę części wojskowej i wojskowo-politycznej Federacji Rosyjskiej - stwierdził.

- Do tej pory było to deklarowane w mediach, do tej pory. Nie wiem, co będzie dalej, bo armia Prigożyna jest pospiesznie wycofywana do tylnych baz. A jego tylne bazy, nawiasem mówiąc, nie są blisko frontu. Ich tylne bazy są rozrzucone po całej europejskiej części Federacji Rosyjskiej. Wnioskuję, że zaczęło się zamieszanie - dodał.

Wycofanie z Bachmutu

Według najnowszych komunikatów Ministerstwa Obrony Ukrainy, 26 i 27 maja znacząco spadła aktywność ofensywna sił rosyjskich w Bachmucie. Potwierdza to wcześniejsze zapowiedzi Jewgienija Prigożyna o wycofaniu się najemników z Grupy Wagnera z zajmowanych pozycji.

"Kucharz Putina" po praktycznym zajęciu Bachmutu stwierdził, że jego prywatna armia wycofa się z bezpośrednich walk. Zdaniem analityków rosyjska generalicja wysyła w rejon ruin miasta oddziały złożone z mieszkańców tzw. Donieckiej Republiki Ludowej.

Aktualne informacje na temat wojny w Ukrainie można znaleźć w specjalnym raporcie Interii TUTAJ.