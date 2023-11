W Estonii miały miejsce pierwsze w tym sezonie intensywne opady śniegu . Doprowadziły one do przerw w dostawie prądu w centrum kraju oraz na północy.

Śnieżyce odcinają prąd w Estonii

Agencja BNS donosi, że we wtorek rano ponad 5 tysięcy osób w kraju nie miało dostępu do prądu. Za przerwy w dostawach elektryczności odpowiadają intensywne opady deszczu, które doprowadziły do połamania gałęzi wielu drzew i zrywania linii energetycznych.