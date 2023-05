Zełenski na szczycie Ligi Arabskiej. Pierwsza w historii wizyta

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał w piątek na 32. szczyt Ligi Arabskiej w Arabii Saudyjskiej. Będzie gościem honorowym wydarzenia i wygłosi przemówienie do zebranych przywódców, spotka się także z następcą tronu księciem Mohammedem bin Salmanem. To pierwsza w historii wizyta ukraińskiego przywódcy w tym kraju. W piątek rano Reuters informował, że prezydent jest już w drodze do Arabii Saudyjskiej, skąd później miałby udać się na szczyt G7.

Zdjęcie Ukraiński przywódca przyleciał w piątek na szczyt Ligi Arabskiej / Twitter /alekhbariyatv /