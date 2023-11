Zbadali kilkadziesiąt tysięcy matek. Wiedzą, co skraca życie

Naukowcy z Perelman School of Medicine przy University of Pennsylvania przeprowadzili analizę dużego ogólnokrajowego zbioru danych (Collaborative Perinatal Project) obejmującego okres od urodzenia dziecka poprzez kolejne 50 lat. W ramach tego projektu skatalogowano dane pochodzące od zróżnicowanej rasowo grupy 45 000 kobiet, które urodziły w latach pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych XX wieku. Ich dane powiązano z danymi dotyczącymi śmiertelności z 2016 r.

Jak wynika z analizy, w przypadku kobiet w ciąży, które przybrały na wadze więcej niż jest to obecnie zalecane, w następnych dziesięcioleciach wyższe było ryzyko śmierci z powodu chorób serca lub cukrzycy .

Autorzy mają nadzieję, że ich praca doprowadzi do wzmożenia wysiłków na rzecz zidentyfikowania nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów wspierania kobiet w ciąży w osiągnięciu zdrowego przyrostu masy ciała.

Ile można przytyć w ciąży? Aktualne zalecenia ekspertów

Nowoczesne zalecenia dotyczące przyrostu masy ciała w czasie ciąży zostały opracowane w 2009 roku i są bezpośrednio powiązane z wagą kobiety na początku ciąży. Wynoszą od 13 do 18 kilogramów dla kobiet z niedowagą według standardów BMI do 5-9 kilogramów w przypadku osób uznawanych za "otyłe". Obecnie prawie połowa ciężarnych przybiera na wadze więcej niż jest to zalecane.