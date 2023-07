"Wypełniaj obowiązki domowe", "codziennie gotuj obiady", czy "zawsze uśmiechaj się do męża" - to tylko niektóre z zaleceń przygotowanych przez japońskich urzędników dla kobiet w ciąży i świeżo upieczonych matek. Rozesłane do kobiet "wskazówki" wywołały oburzenie w całym kraju, a sprawa obiegła światowe media. Pod naporem krytyki na początku tygodnia urzędnicy wystosowali oficjalne przeprosiny.