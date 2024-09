Katstrofa jachtu Bayesian. Na pokładzie mogą się znajdować tajne dokumenty

Jedną z ofiar katastrofy był brytyjski potentat technologiczny Mike Lynch . Należące do niego firmy współpracowały z różnymi służbami wywiadowczymi m.in. w branży cyberbezpieczeństwa. Miliarder był również doradcą brytyjskich premierów Davida Camerona i Theresy May w zakresie nauki, technologii i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Teraz obawiają się, że wrak, który ma zostać wydobyty w nadchodzących tygodniach, będzie również przedmiotem zainteresowania zagranicznych rządów , w tym Rosji i Chin . - Formalny wniosek został przyjęty i wdrożony w celu dodatkowego zabezpieczenia wraku do czasu, gdy będzie można go podnieść - potwierdził urzędnik z sycylijskiego urzędu ochrony cywilnej, który pomaga w śledztwie.

Przypomnijmy, że w katastrofie zginęło siedem osób. Sekcje zwłok wykazały, że przyczyną ich śmierci było tzw. suche utonięcie. Dochodzi do niego wówczas gdy woda, która dostaje się do dróg oddechowych, podrażnia krtań i wywołuje jej skurcz, co z kolei prowadzi do podduszenia i blokuje dopływ powietrza do płuc.