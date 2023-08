Junta wojskowa, która obaliła prezydenta Nigru Mohameda Bazouma, miała zwrócić się o pomoc do grupy Wagnera - donosi Associated Press. Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zażądała, by do niedzieli wojskowi uwolnili demokratycznie wybraną głowę państwa. W przypadku niespełnienia tego warunku Nigrowi ma grozić interwencja ECOWAS.