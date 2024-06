Serbia. Atak na policjanta w Belgradzie

W sobotę przed południem przed ambasadą Izraela w Belgradzie postrzelił on z kuszy funkcjonariusza serbskiej policji należącego do stałej ochrony placówki. Policjant w celu samoobrony otworzył ogień do napastnika, który wskutek odniesionych ran zmarł.