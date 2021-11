Kilka dni temu mundurowi z Komisariatu Autostradowego w Gliwicach otrzymali od dyżurnego informację o stojącym w pobliżu Gliwic na autostradzie A4 samochodzie. Ze zgłoszenia wynikało, że siedzący w aucie kierowca może potrzebować pomocy. Policjanci od razu pojechali na miejsce.

"70-latek, który siedział za kierownicą volvo, wyglądał na zdezorientowanego i przestraszonego. Do tego mężczyzna był mocno zmarznięty, bo jak się później okazało, spędził w aucie wiele godzin. 70-latek porozumiewał się wyłącznie w języku niemieckim, jednak policjanci zdołali dowiedzieć się, że prawdopodobnie zepsuł mu się samochód, a on nie mógł poprosić nikogo o pomoc, bo nie miał przy sobie telefonu. Kiedy sprawdzili mężczyznę w Systemie Informacyjnym Schengen, czyli największej w Europie bazie danych, okazało się, że 70-latek zaginął w Niemczech" - podała KWP.



Reklama

Zaginiony 70-latek. Rozpoznał go przypadkowy kierowca

W międzyczasie do mundurowych podszedł kierowca, który rozpoznał 70-latka. Mężczyzna widział na portalu społecznościowym post, w którym rodzina informowała o zaginięciu swojego krewnego z Niemiec, załączając zdjęcie i numer rejestracyjny samochodu, którym jeździł. Kierowca dodał wpis pod apelem rodziny, informując, że 70-latek został odnaleziony w Polsce i przebywa pod opieką śląskich policjantów.

Rodzina szybko zareagowała na wpis. Córka zaginionego poprosiła policjantów, by zaczekali, aż przyjedzie do Polski, gdyż tata cierpi nie tylko na demencję, ale i inne choroby, a nie zażył leków. Okazało się również, że tamtejsza policja prowadziła szeroko zakrojone poszukiwania 70-latka, wykorzystując śmigłowiec.

Policjanci pojechali z mężczyzną do najbliższego Miejsca Obsługi Podróżnych, gdzie mógł coś zjeść i ogrzać w radiowozie. Mundurowi przez kilka godzin opiekowali się mężczyzną. Zadzwonili także do jego córki, by mogła porozmawiać z tatą i dodać mu otuchy. Po kilku godzinach podróży kobieta dotarła do Polski.

"Wzruszona podziękowała policjantom za opiekę nad chorym tatą. Volvo 70-latka okazało się sprawne, wystarczyło zatankować samochód i szczęśliwa rodzina w komplecie wróciła do swojego domu" - podsumowali policjanci.