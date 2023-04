Nie wszystkie rzeźby powstały w tym samym czasie

Według niektórych koncepcji znaki miały służyć do gry w mankalę - grę popularną w wielu częściach świata od starożytności, w ramach której dwóch zawodników rzuca nieparzystą lub parzystą liczbę małych kamieni do dołków. Nie wszyscy jednak są przekonani, co do słuszności tych przypuszczeń.

- Istnieją różne hipotezy na temat datowania petroglifów - pierwsze mogą pochodzić z okresu neolitu, inne z czasu późnego islamu - stwierdził Sakal, jeden z naukowców cytowanych przez CNN. - Osobiście uważam, że nie wszystkie rzeźby powstały w tym samym czasie - dodał.

10 lat temu w jednym badaniu dziewięciu różnych znaków w Al Jassasiya nie znaleziono dowodów na to, że mają więcej niż kilkaset lat. Archeolodzy doszli do wniosku, że potrzebne są dalsze analizy, w tym opracowanie nowych technik badań. Eksperci dalej nie mają pewności, co do wieku dołków skalnych.