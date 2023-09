Dron "Morski maluch" uderzył w czwartek w tylną część jednostki, powodując duże szkody, przez co okręt został unieruchomiony - poinformował w piątek portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła. Rosjanie musieli odholować okręt, by go wyremontować. Jak podano, miał "duże przegłębienie na rufę i przechylenie na prawą burtę".