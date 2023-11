Zaatakował męża amerykańskiej spikerki. Grozi mu nawet pół wieku więzienia

42-letni David DePape został uznany przez ławę przysięgłych za winnego ataku na męża amerykańskiej spikerki Nancy Pelosi. Mężczyzna wtargnął do domu polityczki, ponieważ próbował ją uprowadzić i dotkliwie pobić. Obrończyni mężczyzny przekonywała, że do sytuacji doszło dlatego, że jej klient był otumaniony "prawicowymi teoriami spiskowymi". Teraz Kanadyjczykowi grozi do 50 lat więzienia.