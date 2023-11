Nadleśnictwo wydało oświadczenie ws. ataku niedźwiedzia

"W sierpniu tego roku otrzymaliśmy pismo od Inicjatywy Dzikie Karpaty i Fundacji Siła Lasu , o konieczności natychmiastowego wstrzymania wszelkich zabiegów gospodarki leśnej w tym wydzieleniu leśnym. Jednocześnie w sierpniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynął wniosek od aktywistów o utworzenie strefy ochronnej wokół miejsca gawrowania niedźwiedzia " - można przeczytać w oświadczeniu.

Inicjatywa Dzikie Karpaty: Ubolewamy, że doszło do tego incydentu. Tym razem popełniliśmy błąd

W oświadczeniu przekazano, że popełniony został błąd. "Ubolewamy, że doszło do tego incydentu. Tym razem popełniliśmy błąd . Jest nam przykro przede wszystkim wobec niedźwiedzia, któremu został odebrany spokój i poczucie bezpieczeństwa" - podkreślono.

Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Trudna akcja ratunkowa

Do ataku niedźwiedzia doszło w niedzielę w okolicach dawnej wsi Hulskie w województwie podkarpackim . O przebiegu zdarzenia informowało Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku.

Jak podano w mediach społecznościowych, ranny "został przetransportowany przez GOPR Bieszczady i OSP Zatwarnica do drogi - gdzie przejął go nasz zespół R0174 stacjonujący w Lutowiskach". Następnie rannego przetransportowano drogą lotniczą do specjalistycznego szpitala.