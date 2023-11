Rzeszów. Atak na 12-latkę. Sprawca trafi do schroniska

- Dopuszczenie dowodów z opinii biegłych nastąpi dopiero po wskazaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodka, do którego 16-latek zostanie przewieziony - wyjaśnił sędzia Berezowski. Resort ma na wskazanie ośrodka 72 godziny. Dopiero po przewiezieniu Kyryla do tego ośrodka (którym może być każdy ośrodek w Polsce), sąd wskaże biegłych do przebadania chłopca, czy może on odpowiadać jak dorosły.