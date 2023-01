Pod koniec października 2022 roku do rezydencja małżeństwa Pelosich wdarł się David DePape, który szukał byłej spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Ta była w tym czasie w Waszyngtonie. Mężczyzna miał się dostać do budynku około 2 w nocy, budząc śpiącego Paula Pelosiego - później pozwolił mu skorzystać z toalety, gdzie ładował się telefon, z którego późniejsza ofiara zadzwoniła po policję.

W piątek Sąd Najwyższy w San Francisco nakazał publikację materiałów z chwili ataku - podało CNN. Do sieci trafiło wideo zarejestrowane przez kamerę, którą miał na sobie jeden z funkcjonariuszy. Początkowo sytuacja nie sprawia wrażenia niebezpiecznej - gdy przed policjantami otwierają się drzwi rezydencji Pelosich, stoi za nimi Paul i David DaPepe, oboje trzymają rękę na młotku, który przyniósł ze sobą napastnik. Stoją spokojnie i rozmawiają z mundurowymi.

Napastnik rzucił się na 82-latka

W pewnym momencie jeden z policjantów zwrócił się do DaPepe nakazując, by ten rzucił młotek, ten odparł jednak, że tego nie zrobi. W tym momencie wyszarpał narzędzie z rąk starszego mężczyzny i natychmiast go zaatakował, celując - jak się później okazało skutecznie - w okolice głowy mężczyzny. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Powalili napastnika na ziemię i skuli go kajdankami.