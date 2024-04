Wyścig w ogrodzie Białego Domu. Joe Biden w otoczeniu królików

- Wielkanoc przypomina nam o sile nadziei i odnowie, poświęceniu i zmartwychwstaniu (...) Jesteśmy wielkim narodem, bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Nasze wartości są solidne. Reszta świata nas podziwia i jesteśmy zdeterminowani, by to utrzymać - powiedział prezydent Joe Biden , witając przybyłych uczestników w towarzystwie dwóch postaci przebranych za zające wielkanocne.

USA. Zawody toczenia jajek w ogrodzie Białego Domu

Toczenie jajek - wyścig polegający na dotoczeniu ugotowanych na twardo malowanych jajek do mety - jest jednak jedną z wielu zabaw w ramach wydarzenia trwającego cały dzień. Po raz kolejny tematem przewodnim wybranym przez Jill Biden - z zawodu pedagożki - jest edukacja, a dzieci są zachęcane do zgłębiania nauk ścisłych.

Nie obyło się bez kontrowersji

Tegoroczna impreza, podobnie jak i same święta, nie obyły się bez politycznych kontrowersji. Rzeczniczka sztabu wyborczego Donalda Trumpa Karoline Leavitt w sobotę potępiła Bidena za to, że w ramach konkursu dekoracji jajek wykluczone zostały tematy i wzory religijne oraz że w Niedzielę Wielkanocną Biały Dom obchodził dzień poświęcony osobom transpłciowym. Sztab Trumpa uznał to za "bluźnierstwo" i wezwał Bidena do przeproszenia "katolików i chrześcijan".