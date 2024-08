Niemiec kie media wskazują, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości zgodził się na europejski nakaz aresztowania obywatela Ukrainy , który miał należeć do grupy uczestniczącej w operacji wysadzenia gazociągów.

Niemiecka prokuratura generalna odmówiła komentarza w sprawie nakazu aresztowania, ale informatorzy niemieckich mediów twierdzą, że Niemcy jeszcze w czerwcu zwróciły się do polskich władz o aresztowanie mężczyzny .

Nord Stream wysadzony. Niemcy zwracają się do polskich władz

Wysadzenie gazociągów Nord Stream

Do eksplozji instalacji rurociągów doszło we wrześniu 2022 roku . Rosja i państwa zachodnie wzajemnie oskarżają się o przeprowadzenie zamachów. Według ustaleń śledczych ze Szwecji , przy rurociągu odnaleziono elementy potwierdzające, że eksplozje były celowym działaniem .

W styczniu 2023 roku niemieckie służby przeszukały statek, który mógł być użyty do transportu materiałów wybuchowych. Przekazały do ONZ informację, według której nurkowie przymocowali ładunki wybuchowe do rurociągów na głębokości 70-80 metrów.