Wypadek Flixbusa na autostradzie. Kilka ofiar

Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu Lipska we wschodnich Niemczech. autobus firmy FlixBus przewrócił się na prawy bok. Fragment autostrady A9, która łączy Berlin i Monachium, został zamknięty w obu kierunkach.

Niemcy: Wypadek FlixBusa. Są ofiary śmiertelne

Niemiecka policja poinformowała, że w wypadku zginęło co najmniej kilka osób . "Jest wiele rannych" - napisano w komunikacie na platformie X. Zagraniczne media, w tym m.in. BBC, przekazały, że ofiar śmiertelnych jest co najmniej pięć. Dokładna liczba jest jednak potwierdzana.

Tragiczny wypadek autokaru. Reakcja firmy

Do sprawy odniósł się także przedstawiciel FlixBusa. - Dokładne okoliczności wypadku nie są jeszcze znane - powiedział w oświadczeniu.

Firma ma współpracować z lokalnymi służbami, aby ustalić, co konkretnie doprowadziło do wypadku. Trasa, którą przemierzał autokar prowadziła z Berlina do Zurychu. Pojazd wyjechał ze stolicy Niemiec o godzinie 8:00 rano. W czasie wypadku w pojeździe znajdowało się 53 pasażerów i dwóch kierowców.