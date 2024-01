Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 4 rano na drodze powiatowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący autobusem marki Setra stracił panowanie nad autem w wyniku czego pojazd przewrócił się na bok - przekazała nam młodsza aspirant Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego KWP Lublin.

Autokar wywrócił się na bok. Jechało nim 59 Ukraińców

- W pojeździe znajdowało się 59 pasażerów oraz dwóch kierowców, 20 osób trafiło do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone - dodała. Reszta pasażerów została zabrana do miejscowej świetlicy, a stamtąd trafili do punktu recepcyjnego.