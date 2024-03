Według Instytutu Met Office miejsce erupcji jest pomiędzy Hagafell i Stora-Skogfell, czyli w tym samym obszarze, co poprzednia erupcja, która miała miejsce 8 lutego.

Jak podał nadawca publiczny RUV, pobliskie miasteczko rybackie Grindavik, do którego część z prawie 4000 mieszkańców wróciło po wcześniejszych wybuchach wulkanu, zostało ponownie ewakuowane.

Islandia, wyspa wulkanów

Islandia, położona pomiędzy płytami tektonicznymi euroazjatycką i północnoamerykańską, należąca do największych na świecie, jest aktywnym miejscem sejsmicznym i wulkanicznym, ponieważ płyty poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Wybuchy wulkanów na półwyspie Reykjanes to tak zwane erupcje szczelinowe, które zwykle nie powodują dużych eksplozji ani znacznego rozproszenia popiołu do stratosfery. Naukowcy obawiają się jednak, że mogą one trwać przez dziesięciolecia.