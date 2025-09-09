Wybrano najlepszy park rozrywki na świecie. Jest tuż za naszą granicą

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Europa-Park w Niemczech ponownie sięgnął po tytuł najlepszego parku rozrywki na świecie. Jury "Złotego Biletu" doceniło w szczególności różnorodność atrakcji oraz bogatą ofertę rozrywkową, gastronomiczną i noclegową. Szczególne wyróżnienia otrzymały także najlepsze atrakcje znajdujące się parku.

Europa-Park został wybrany najlepszym parkiem rozrywki na świecie
Europa-Park został wybrany najlepszym parkiem rozrywki na świecieEuropa-Park / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Europa-Park zdobył po raz dziesiąty nagrodę Złoty Bilet za najlepszy park rozrywki na świecie.
  • Jury podkreśliło bogactwo atrakcji, program rozrywkowy, gastronomię oraz ofertę noclegową.
  • Park zdobył też liczne wyróżnienia dla swoich atrakcji, m.in. w kategorii parków wodnych oraz rollercoasterów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Europa-Park już po raz dziesiąty został uhonorowany prestiżową nagrodą "Złoty Bilet", przyznawaną przez branżowy magazyn "Amusement Today".

To największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie. Znajduje się w miejscowości Rust, w południowo-zachodniej części kraju. Od granicy z Polską dzieli go około 650 kilometrów.

Najlepszy park rozrywki na świecie. Niemiecki Europa-Park po raz kolejny zdobył nagrodę

Tegoroczna ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się w parku Carowinds w Charlotte w stanie Karolina Północna w USA. Nagrodę w imieniu rodziny właścicieli odebrali Jürgen i Mauritia Mack.

- To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć całego naszego zespołu, a zarazem motywacją do kontynuowania drogi, którą podążamy już od 50 lat - pełnej pasji i innowacyjnej siły - podkreślił Jürgen Mack.

O sukcesie poinformowano również w mediach społecznościowych parku. "W naszej 50. rocznicy to uznanie znaczy więcej niż kiedykolwiek - to hołd dla każdego uśmiechu, każdej przygody i każdej niezapomnianej chwili, którą dzielimy z Wami" napisano we wpisie, pod którym szybko pojawiła się fala gratulacji od fanów.

Jury szczególnie doceniło różnorodność i jakość oferowanych atrakcji, a także harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością. Wyróżniono również bogaty program rozrywkowy, gastronomię oraz szeroką ofertę noclegową.

Europa-Park znów najlepszy na świecie. Wyróżniono najciekawsze atrakcje

Oprócz nagrody głównej Europa-Park może pochwalić się także licznymi wyróżnieniami w innych kategoriach. Wodny świat Rulantica został uznany za jeden z najlepszych na świecie, zajmując czwarte miejsce w globalnym zestawieniu parków wodnych.

Na wyróżnienie zasłużyła również kolejka górska Voltron Nevera, która znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród blisko sześciu tysięcy stalowych rollercoasterów działających na całym świecie.

Zobacz również:

Basen. Zdjęcie ilustracyjne
Ciekawostki

Wyjątkowy aquapark w Polsce. To będzie pierwszy obiekt w Europie z taką atrakcją

    Sam Europa-Park zajął drugie miejsce w skali globalnej w kategorii "Najpiękniejszy park rozrywki" oraz został uznany za numer jeden w Europie w zestawieniu "Best Guest Experience".

    Nagrody trafiły także do firmy macierzystej Mack Rides. Producent został uhonorowany w kategorii "Najlepsza nowa kolejka górska" za projekt Stardust Racers oraz w kategorii "Najlepsza nowa innowacja" za atrakcję Rocking Boat.

    Źródło: t-online.de

    "Polityczny WF": Nawrocki figurą numer jeden w polskiej polityce?INTERIA.PL

    Najnowsze