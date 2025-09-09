W skrócie Europa-Park zdobył po raz dziesiąty nagrodę Złoty Bilet za najlepszy park rozrywki na świecie.

Jury podkreśliło bogactwo atrakcji, program rozrywkowy, gastronomię oraz ofertę noclegową.

Park zdobył też liczne wyróżnienia dla swoich atrakcji, m.in. w kategorii parków wodnych oraz rollercoasterów.

Europa-Park już po raz dziesiąty został uhonorowany prestiżową nagrodą "Złoty Bilet", przyznawaną przez branżowy magazyn "Amusement Today".

To największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie. Znajduje się w miejscowości Rust, w południowo-zachodniej części kraju. Od granicy z Polską dzieli go około 650 kilometrów.

Tegoroczna ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się w parku Carowinds w Charlotte w stanie Karolina Północna w USA. Nagrodę w imieniu rodziny właścicieli odebrali Jürgen i Mauritia Mack.

- To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć całego naszego zespołu, a zarazem motywacją do kontynuowania drogi, którą podążamy już od 50 lat - pełnej pasji i innowacyjnej siły - podkreślił Jürgen Mack.

O sukcesie poinformowano również w mediach społecznościowych parku. "W naszej 50. rocznicy to uznanie znaczy więcej niż kiedykolwiek - to hołd dla każdego uśmiechu, każdej przygody i każdej niezapomnianej chwili, którą dzielimy z Wami" napisano we wpisie, pod którym szybko pojawiła się fala gratulacji od fanów.

Jury szczególnie doceniło różnorodność i jakość oferowanych atrakcji, a także harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością. Wyróżniono również bogaty program rozrywkowy, gastronomię oraz szeroką ofertę noclegową.

Oprócz nagrody głównej Europa-Park może pochwalić się także licznymi wyróżnieniami w innych kategoriach. Wodny świat Rulantica został uznany za jeden z najlepszych na świecie, zajmując czwarte miejsce w globalnym zestawieniu parków wodnych.

Na wyróżnienie zasłużyła również kolejka górska Voltron Nevera, która znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród blisko sześciu tysięcy stalowych rollercoasterów działających na całym świecie.

Sam Europa-Park zajął drugie miejsce w skali globalnej w kategorii "Najpiękniejszy park rozrywki" oraz został uznany za numer jeden w Europie w zestawieniu "Best Guest Experience".

Nagrody trafiły także do firmy macierzystej Mack Rides. Producent został uhonorowany w kategorii "Najlepsza nowa kolejka górska" za projekt Stardust Racers oraz w kategorii "Najlepsza nowa innowacja" za atrakcję Rocking Boat.

Źródło: t-online.de

