Wybrano najlepszy park rozrywki na świecie. Jest tuż za naszą granicą
Europa-Park w Niemczech ponownie sięgnął po tytuł najlepszego parku rozrywki na świecie. Jury "Złotego Biletu" doceniło w szczególności różnorodność atrakcji oraz bogatą ofertę rozrywkową, gastronomiczną i noclegową. Szczególne wyróżnienia otrzymały także najlepsze atrakcje znajdujące się parku.
W skrócie
- Europa-Park zdobył po raz dziesiąty nagrodę Złoty Bilet za najlepszy park rozrywki na świecie.
- Jury podkreśliło bogactwo atrakcji, program rozrywkowy, gastronomię oraz ofertę noclegową.
- Park zdobył też liczne wyróżnienia dla swoich atrakcji, m.in. w kategorii parków wodnych oraz rollercoasterów.
Europa-Park już po raz dziesiąty został uhonorowany prestiżową nagrodą "Złoty Bilet", przyznawaną przez branżowy magazyn "Amusement Today".
To największy w Niemczech i trzeci pod względem wielkości park rozrywki w Europie. Znajduje się w miejscowości Rust, w południowo-zachodniej części kraju. Od granicy z Polską dzieli go około 650 kilometrów.
Najlepszy park rozrywki na świecie. Niemiecki Europa-Park po raz kolejny zdobył nagrodę
Tegoroczna ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się w parku Carowinds w Charlotte w stanie Karolina Północna w USA. Nagrodę w imieniu rodziny właścicieli odebrali Jürgen i Mauritia Mack.
- To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wyjątkowych osiągnięć całego naszego zespołu, a zarazem motywacją do kontynuowania drogi, którą podążamy już od 50 lat - pełnej pasji i innowacyjnej siły - podkreślił Jürgen Mack.
O sukcesie poinformowano również w mediach społecznościowych parku. "W naszej 50. rocznicy to uznanie znaczy więcej niż kiedykolwiek - to hołd dla każdego uśmiechu, każdej przygody i każdej niezapomnianej chwili, którą dzielimy z Wami" napisano we wpisie, pod którym szybko pojawiła się fala gratulacji od fanów.
Jury szczególnie doceniło różnorodność i jakość oferowanych atrakcji, a także harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością. Wyróżniono również bogaty program rozrywkowy, gastronomię oraz szeroką ofertę noclegową.
Europa-Park znów najlepszy na świecie. Wyróżniono najciekawsze atrakcje
Oprócz nagrody głównej Europa-Park może pochwalić się także licznymi wyróżnieniami w innych kategoriach. Wodny świat Rulantica został uznany za jeden z najlepszych na świecie, zajmując czwarte miejsce w globalnym zestawieniu parków wodnych.
Na wyróżnienie zasłużyła również kolejka górska Voltron Nevera, która znalazła się w pierwszej dziesiątce spośród blisko sześciu tysięcy stalowych rollercoasterów działających na całym świecie.
Sam Europa-Park zajął drugie miejsce w skali globalnej w kategorii "Najpiękniejszy park rozrywki" oraz został uznany za numer jeden w Europie w zestawieniu "Best Guest Experience".
Nagrody trafiły także do firmy macierzystej Mack Rides. Producent został uhonorowany w kategorii "Najlepsza nowa kolejka górska" za projekt Stardust Racers oraz w kategorii "Najlepsza nowa innowacja" za atrakcję Rocking Boat.
Źródło: t-online.de