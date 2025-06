Aquapark w Rzeszowie ma być oddany do użytku w 2027 roku , choć niektóre źródła podają datę 2028 jako bezpieczniejszą. Powstanie na osiedlu Staromieście i zajmie aż 5 ha z 28 ha działki należącej do miasta.

Wyróżniać ma go nie tylko potężna przestrzeń ze strefą rekreacyjną, dziecięcą, saunarium, spa, wellness czy grotą tematyczną, ale przede wszystkim… jedyna w Europie piaszczysta plaża wewnątrz hali basenowej ! Dzięki temu goście aquaparku będą mogli poczuć się jak na rajskich wakacjach.

A to za sprawą możliwości pozostawienia pociech pod czujnym okiem opiekunów. Jeśli o najmłodszych mowa, z pewnością ucieszy ich edukatorium, w którym będą mogły wziąć udział w szeregu zabaw i gier edukacyjnych .

- Obiekt, który powstanie musi być multifunkcyjny i będzie zapewniał wszystkie formy rozrywki, co jest podstawą do przyciągnięcia klientów. My mamy dosłownie wszystko - dodał Urbanik.