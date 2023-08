Niemiecki dziennik "Bild" pisał w piątek w wydaniu internetowym, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy polsko-niemieckiej wzrosła do rekordowego poziomu.

"Funkcjonariusze Policji Federalnej na granicy są pierwszymi, którzy spostrzegają, że to wymyka się spod kontroli. Pomimo to desperacko próbują opanować sytuację, do jakiej doprowadziła polityka" - stwierdzono na łamach wysokonakładowego dziennika.