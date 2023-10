Wpadka prezydenta Czech. Po uroczystości przeprosił

Prezydent Czech podczas sobotnich uroczystości w Pradze doprowadził do niefortunnego incydentu. Wskutek zdarzenia poszkodowany został członek Gwardii Zamkowej, który został trafiony przez prezydenta sztandarem prosto w czapkę. Mężczyzna jednak w pełen profesjonalizmu sposób podszedł do sytuacji i kontynuował swoje zadania, nie zważając na leżący na ziemi element garderoby. Po uroczystościach Pavel wystosował przeprosiny w mediach społecznościowych, na co w żartobliwy sposób odpowiedziały mu czeskie siły zbrojne.