"Rzeczpospolitą uznano powszechnie za kraj zaludniony przez dzikich, okrutnych barbarzyńców. Już wtedy nabyła Europa intelektualnego nawyku, za który po dziś dzień płacimy bardzo ciężko. Słowa 'Polak' i 'fanatyk religijny' kojarzą się tak dalece, że znaczą niemal to samo" - pisał Paweł Jasienica w "Dziejach agonii", książce opublikowanej po raz pierwszy w 1972 roku.

W Polsce wydarzenia w Toruniu przeszły do historii jako "tumult toruński" lub "sprawa toruńska", która w rzeczywistości była nieudaną prowokacją polityczną króla Augusta II Mocnego . Na zawsze zawarzyła jednak na wizerunku Polaków.

Wyroki toruńskie były karą za zamieszki między protestantami i katolikami , do których doszło w mieście pięć miesięcy wcześniej, w lipcu 1724 . Sprawa zaczęła się od błahego incydentu, który w żaden sposób nie mógł zapowiadać przyszłych wydarzeń.

Podczas katolickiej procesji jeden z przyglądającej się jej ewangelików nie odsłonił głowy . Na to miał zareagować uczeń katolicki - niejaki Stanisław Lisiecki, który zerwał mężczyźnie kapelusz . Doszło do bójki.

Tego samego dnia wieczorem doszło do kolejnej bijatyki, tym razem przed katolicką świątynią. Co warte odnotowania i jak wynika z dokumentów sądowych, w drugim wydarzeniu również uczestniczył Lisiecki . Na polecenie burmistrza Rösnera został zatrzymany jako sprawca całego zamieszania.

Potem było już tylko gorzej. Katolicy domagali się wypuszczenia więźniów, bo aresztowano kolejne osoby. Sami też porwali jedną osobę. Dzień później doszło co prawda do wymiany zatrzymanych, ale rozwścieczony tłum protestantów zdemolował później kolegium jezuickie. Z relacji zakonników wynika, że spalono wówczas obraz Marii Panny. Do walk ulicznych, byli ranni. Sytuację uspokoił dopiero przybyły na miejsce burmistrz.