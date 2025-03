"Widzimy (...) obszary wzdłuż naszej wschodniej granicy Ukrainy , gdzie rosyjska armia gromadzi siły . Wskazuje to na chęć uderzenia w nasz obwód sumski" - napisał Zełenski w Telegramie.

"Będziemy temu przeciwdziałać. Chciałbym, aby wszyscy nasi partnerzy zrozumieli, co planuje (przywódca Rosji Władimir) Putin, do czego się przygotowuje i co będzie ignorował. Koncentracja sił rosyjskich wskazuje, że Moskwa zamierza dalej ignorować dyplomację. Przedłużanie wojny przez Rosję jest oczywiste. Jesteśmy gotowi dostarczyć naszym partnerom wszystkie prawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie, w obwodzie kurskim i wzdłuż granicy" - podkreślił.