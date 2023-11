Wpadka na konferencji ministra. "Myślałem, że jest pan technikiem"

Niecodzienny przebieg miała konferencja prasowa ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Przed jej rozpoczęciem jeden z dźwiękowców poprosił go o próbę mikrofonu. Pierwsze pytanie, jakie polityk PiS usłyszał, to "jak się dorobić i nie robić". Po zakończonej konferencji dźwiękowiec przyznał, że nie poznał szefa resortu cyfryzacji. Mógł go zmylić nieformalny strój ministra. - Przepraszam, myślałem, że jest pan technikiem - usłyszał Janusz Cieszyński.