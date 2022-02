Rzadko używany, czerwony alert w związku z nadciągającym nad Wyspy Brytyjskie orkanem Eunice wydał na piątek dla południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii brytyjski urząd meteorologiczny Met Office.

Wielka Brytania. Orkan Eunice i czerwony alert

To najwyższy z trzech poziomów ostrzeżeń stosowanych przez Met Office i oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Poprzedni przypadek wydania takiego ostrzeżenia miał miejsce w listopadzie zeszłego roku w związku z orkanem Arwen, a jeszcze wcześniejszy - na przełomie lutego i marca 2018 roku.

Czerwony alert będzie obowiązywał w południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii od godz. 7 rano do 12 w południe. W tym czasie prędkość wiatru będzie tam osiągała od 100 do 140 km/godz. Od południa na tych obszarach zacznie obowiązywać niższy, pomarańczowy alert, który Met Office wydał także dla całej pozostałej części Walii i całej południowej i środkowej Anglii. Pozostanie on w mocy do godz. 21 w piątek.

Reklama

W związku z orkanem Eunice w Walii w piątek zawieszone zostanie kursowanie wszystkich pociągów przez cały dzień, a w południowej Walii do wczesnego popołudnia również autobusów międzymiastowych. W Walii, a także w południowo-zachodniej Anglii zamknięta będzie większość szkół oraz część atrakcji turystycznych.

Wielka Brytania wprowadza czerwony alert. Wojsko w gotowości

W czwartek po południu brytyjski premier Boris Johnson poinformował, że armia postawiona została w stan gotowości na wypadek, gdyby konieczna była pomoc przy usuwaniu szkód.

Tymczasem w czwartek w Wielkiej Brytanii trwało naprawianie szkód wyrządzonych przez orkan Dudley, który przeszedł w środę wieczorem. Nie były one jednak aż tak duże jak w niektórych krajach kontynentalnej Europy - w większości przypadków były to pozrywane linie wysokiego napięcia, połamane drzewa i zablokowane drogi, tym niemniej około tysiąca gospodarstw domowych w czwartek wieczorem wciąż jeszcze nie miało przywróconych dostaw prądu.