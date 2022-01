Wiceszef MSZ Rosji: Obecna sytuacja wymaga "niestandardowych rozwiązań"

Oprac.: Paulina Sowa Świat

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow powiedział agencji TASS, że NATO nie może spychać jego kraju do drugorzędnej roli w polityce międzynarodowej. W odniesieniu do mających się wkrótce rozpocząć rozmów dyplomatycznych USA-Rosja wyraził wątpliwość, czy USA będą skore do wysłuchania argumentów Moskwy, ale ocenił, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga "niestandardowych rozwiązań".

Zdjęcie Siergiej Riabkow / Martti Kainulainen / AFP