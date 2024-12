Wiceminister zapowiada ruch ws. Romanowskiego. "Zaskarżymy Węgry do TSUE"

- Węgry zrobiły sobie wielką szkodę, ponieważ Europejski Nakaz Aresztowania to nasz wspólny dorobek, polegający na tym, że nie może być tak, że przestępca ucieka z jednego kraju UE do drugiego - powiedział wiceminister spraw zagraniczny Andrzej Szejna w Radiu ZET, odnosząc się do azylu przyznanemu Marcinowi Romanowskiemu w tym kraju.