"Welt": Państwo zachęca Niemców do donoszenia. Nowy kontrowersyjny system

To prosta droga do zatruwania klimatu społecznego - komentuje na łamach "Welt" Hubertus Knabe, były wieloletni dyrektor Miejsca Pamięci w Berlinie-Hohenschoenhausen.

W Niemczech powstaje nowy system do zgłaszania przestępstw: od lipca prawie 90 tys. firm oraz tysiące instytucji publicznych musiały stworzyć tzw . punkty raportowania . Brak przygotowania takiego punktu grozi karą do 20 tys. euro.

Reguluje to wprowadzona niedawno w życie ustawa o ochronie sygnalistów . Zgodnie z nią każda firma, zatrudniająca powyżej 49 osób, ma obowiązek utworzenia odrębnej jednostki, do której można zgłaszać (w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej) wszelkie nieprawidłowości, zaobserwowane w pracy.

Na początku września w życie weszło także rozporządzenie, dotyczące centralnego federalnego biura sprawozdawczego. Ma ono pomagać osobom, które "rozważają dokonanie zgłoszenia", a nie chcą kontaktować się z biurem sprawozdawczym w swojej firmie. Zgłoszenia internetowe od 1 lipca 2024 roku będą możliwie także dla anonimowych informatorów. "To biuro federalne zatrudnia 22 pracowników, kosztuje podatników ok. 5 mln euro rocznie" - podkreśla "Welt".

Bruksela. Dyrektywa PE dot. ochrony sygnalistów

Bodziec do stworzenia tego systemu sprawozdawczości wyszedł z Brukseli: w 2019 roku PE przyjął dyrektywę, mającą na celu ochronę tzw. sygnalistów. "Podczas gdy Francja i Austria wdrożyły tylko podstawowe elementy, niemiecki rząd utworzył gigantyczną, skupioną na detalach machinę" - stwierdził "Welt", zauważając, że rząd niemiecki znacznie rozszerzył przy tym pierwotny zakres dyrektywy, "zamieniając pracodawców prywatnych i państwowych w rodzaj dodatkowej policji".

"Przygotowując ustawę, rząd federalny wyraźnie starał się pójść na rękę potencjalnym informatorom. Nie obowiązuje ich tajemnica handlowa czy skarbowa" - zaznaczył "Welt". Wystarczy, że sygnalista ma "uzasadnione podstawy, aby uważać, że ujawnienie treści informacji jest niezbędne do wykrycia naruszenia". Biura sprawozdawcze są zobowiązane także do rozpatrywania anonimowych informacji.

Co istotne, represje wobec informatorów "eufemistycznie nazywanych przez prawo sygnalistami, są zabronione" - naruszenie tego grozi karą do 50 tys. euro. Dodatkowo nie można też karać autorów nieprawdziwych zgłoszeń, co jest o tyle łatwe, że biura sprawozdawcze "mają obowiązek zachowania poufności".