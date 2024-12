Koreańskiej opozycji zabraknie 8 głosów?

Do przyjęcia zgody na wszczęcie procedury impeachmentu wobec głowy państwa wymagana jest zgoda dwóch trzecich deputowanych, tj. co najmniej 200 członków 300-osobowej izby. Opozycja i posłowie niezrzeszeni dysponują łącznie 192 mandatami. Oznacza to, że potrzebnych jest jest osiem głosów partii rządzącej. Formacja, z której wywodzi się Jun Suk Jeol, ma zagłosować przeciwko wnioskowi, argumentując, że propozycja impeachmentu jest nie do przyjęcia.