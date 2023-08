Na wakacjach turystom coraz częściej puszczają nerwy, a walka o leżaki nie ustaje. Tym razem do incydentu doszło nad jednym z hotelowych basenów na Fuerteventurze. Kiedy kobieta usiadła na wolnym leżaku, natychmiast podeszło do niej dwóch Brytyjczyków, którzy zaczęli ją obrażać. Stwierdzili, że siedziska należą do nich. Sytuacja zaogniła się, kiedy jeden z nich przewrócił mebel na stopę turystki. Córki zareagowały i napisały do ojca wiadomość: "Tato, przyjdź szybko, bo biją mamę".