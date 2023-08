Na plaży obowiązują ogólne przepisy prawa dotyczące właściwego zachowania. Kodeks wykroczeń, a konkretnie jego artykuł 140, precyzuje, że osoba, która publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, może zostać ukarana aresztem, ograniczeniem wolności, grzywną do 1500 złotych lub karą nagany. Pozostawia to funkcjonariuszom pole do interpretacji, jednak - choć często kończy się na pouczeniu - w skrajnych przypadkach nie można liczyć na wyrozumiałość. Czego nie robić, by nie zmarnować sobie wakacji?