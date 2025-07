To najniższy stopień alertu, ale nie oznacza braku ryzyka. MSZ zaleca wzmożoną czujność w krajach, gdzie występują lokalne niepokoje, drobna przestępczość lub potencjalne zagrożenia naturalne , jak np. huragany w sezonie. Przykłady krajów na tym poziomie mogą obejmować popularne kierunki turystyczne, gdzie ryzyko jest umiarkowane, ale wymaga uwagi - np. niektóre regiony Ameryki Łacińskiej czy Azji Południowo-Wschodniej. W praktyce oznacza to sprawdzanie lokalnych wiadomości, unikanie tłumów czy niebezpiecznych dzielnic i trzymanie dokumentów w bezpiecznym miejscu.

Ten poziom to wyraźny sygnał: ryzyko jest bardzo wysokie. Może chodzić o eskalację konfliktu zbrojnego, zamachy terrorystyczne, porwania czy brak stabilnych struktur państwowych . Przykłady? Kraje takie jak Syria, Jemen czy niektóre regiony Somalii w przeszłości znajdowały się na tej liście. MSZ jasno komunikuje: jeśli nie musisz, nie jedź. Polacy, którzy mimo to zdecydują się na podróż, muszą liczyć się z ograniczoną lub zerową pomocą konsularną.

To najwyższy, najrzadszy alert, zarezerwowany dla sytuacji ekstremalnych - aktywnych wojen, katastrof humanitarnych czy masowych zamieszek. Wezwanie do ewakuacji oznacza, że pozostanie w kraju grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia. MSZ może organizować akcje ewakuacyjne, ale w takich warunkach nawet to bywa utrudnione. Przykładem mogą być kraje w stanie wojny, jak Ukraina w początkowej fazie konfliktu w 2022 roku, kiedy Polacy otrzymywali wezwania do natychmiastowego wyjazdu.